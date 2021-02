Commerzbank bereitet nach Wirecard-Desaster Schadenersatzklage vor - Commerzbank-Aktie höher

Nach Informationen des "Manager Magazins" aus Unternehmenskreisen hat die Bank die Frankfurter Dependance der britisch-australischen Großkanzlei Ashurst damit beauftragt, eine Klage vorzubereiten. Ein Commerzbank -Sprecher wollte den am Mittwoch veröffentlichten Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Die Prüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) steht wegen ihrer Rolle als langjähriger Abschlussprüfer der insolventen Wirecard in der Kritik. Der inzwischen aus dem Deutschen Aktienindex DAX geflogene Münchener Zahlungsdienstleister hatte im vergangenen Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt und in der Folge Insolvenz angemeldet. Die Münchener Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies, und ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs.

Die Commerzbank, die zu den Wirecard-Kreditgebern gehörte, musste in der Folge 187 Millionen Euro abschreiben. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Bank versuchen wird, sich zumindest einen Teil davon per Schadenersatzklage zurückzuholen - allein, um nicht von den eigenen Aktionären wegen Untätigkeit in der Sache belangt zu werden.

Anfang September hatte die Commerzbank bereits angekündigt, dass sie EY als Wirtschaftsprüfer der eigenen Bilanz den Rücken kehren wird. Der Aufsichtsrat habe beschlossen, der Hauptversammlung 2021 einen Wechsel des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 vorzuschlagen, teilte der Frankfurter MDAX-Konzern seinerzeit mit.

Morgan Stanley senkt Commerzbank-Aktie auf "Equal-weight"

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Commerzbank von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 6,10 auf 6,00 Euro gesenkt. Nach der jüngst überdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung und den Aussagen zur neuen Strategie sei es Zeit für eine Pause, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Ziele der Bank böten zwar Spielraum für eine Neubewertung der Aktie auf längere Sicht, doch das dürfte noch dauern.

Commerzbank-Papiere werden am Mittwoch zeitweise 0,91 höher bei 5,31 Euro gehandelt.

