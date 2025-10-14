Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 101,00 EUR nach.

Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 101,00 EUR. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 101,00 EUR. Bei 101,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.311 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 104,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 58,61 Prozent sinken.

Bilfinger SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2025 aus.

