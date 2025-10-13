Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verteuert sich am Mittag

Bilfinger SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 102,50 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 102,50 EUR zu. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 103,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,50 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.746 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 104,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Mit Abgaben von 59,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

