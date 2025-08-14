Deutsche Bank AG

Bilfinger SE Buy

10:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das zweite Quartal habe auf den ersten Blick beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebita) die Erwartungen erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark seien aber die Auftragsentwicklung und der Free Cashflow des Industriedienstleisters. Er sieht in dem Kapitalmarkttag im Dezember ein für Anleger wichtiges Ereignis wegen dann erwarteter Mittelfristziele bis 2030./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

