Bilfinger Aktie
Marktkap. 3,58 Mrd. EURKGV 9,66 Div. Rendite 5,19%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das zweite Quartal habe auf den ersten Blick beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebita) die Erwartungen erfüllt, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark seien aber die Auftragsentwicklung und der Free Cashflow des Industriedienstleisters. Er sieht in dem Kapitalmarkttag im Dezember ein für Anleger wichtiges Ereignis wegen dann erwarteter Mittelfristziele bis 2030./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Buy
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
95,05 €
|Abst. Kursziel*:
10,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
91,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bilfinger SE
|10:31
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|28.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.25
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|15.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|06.06.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|15.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|03.05.18
|Bilfinger Sell
|UBS AG
|16.11.17
|Bilfinger Sell
|S&P Capital IQ
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11.05.23
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|28.04.23
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.02.23
|Bilfinger Neutral
|UBS AG