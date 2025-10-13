Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 102,20 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 102,20 EUR zu. Bei 102,50 EUR erreichte die Bilfinger SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 101,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.216 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bilfinger SE-Aktie somit 2,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,70 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 98,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,30 EUR fest.

