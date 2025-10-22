DAX24.238 -0,4%Est505.664 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,80 -4,5%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.189 -0,5%Euro1,1597 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.068 -1,4%
'Bio-Pionier' - Gründer der Denree-Gruppe gestorben

22.10.25 11:46 Uhr

TÖPEN (dpa-AFX) - Der Gründer der Denree-Gruppe, eines Großhandels für Bio-Lebenmittel und Naturkosmetik, ist tot. Thomas Greim starb im Alter von 73 Jahren im Kreis seiner Familie, wie das Unternehmen mit Sitz im oberfränkischen Töpen mitteilte. Die Gruppe beliefert zahlreiche Bio-Supermärkte in Deutschland sowie angrenzenden Ländern und betreibt die eigenen Ladengeschäfte unter der Marke Denns Biomarkt.

Greim habe in mehr als fünf Jahrzehnten die Bio-Branche in Deutschland geprägt wie kaum ein anderer, hieß es. "Mit Unternehmertum, Mut und Weitblick entwickelte er aus einer Gründeridee das führende Bio-Fachhandelshaus im deutschsprachigen Raum und einen starken Verbund aus über 400 Denns BioMärkten und einem Netzwerk von selbstständigen Fachgeschäften."

Gegründet wurde das Unternehmen 1974. Heute beschäftigt die Gruppe nach eigenen Angaben rund 8.200 Menschen und hat einem Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Seit Januar 2025 führen zwei der acht Kinder von Greim das Unternehmen weiter./ses/DP/nas