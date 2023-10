BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 109,17 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 109,17 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,25 USD. Bisher wurden heute 84.795 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 95,51 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,51 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 142,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,79 EUR. Ein Jahr zuvor waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 167,70 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.200,00 EUR umgesetzt worden waren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 5,21 EUR je Aktie aus.

