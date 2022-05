BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 139,55 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 139,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 139,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.280 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 64,67 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 258,86 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 30.03.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.501,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.532,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 345,40 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 08.05.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 22,38 EUR im Jahr 2023 aus.

