BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 03.08.2022 12:22:00 Uhr 0,7 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 163,40 EUR. Bei 162,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.693 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 46,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 09.05.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 4,39 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 6.374,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 211,20 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Am 07.08.2023 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 34,92 EUR im Jahr 2022 aus.

