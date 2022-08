BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 173,45 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 175,00 EUR zu. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 172,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,00 EUR. Zuletzt wechselten 27.300 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 111,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 55,84 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,57 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Das EPS belief sich auf 14,24 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.374,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 2.048,40 EUR eingefahren.

Am 08.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 34,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

