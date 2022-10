BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Mittwochmittag nach

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 137,35 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,00 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.095 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (332,00 EUR) erklomm das Papier am 29.11.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 58,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 23,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 223,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.200,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.308,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,49 EUR je Aktie belaufen.

