BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag mit Abschlägen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 137,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 137,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 137,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 29.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 58,55 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,86 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vor. Das EPS wurde auf 6,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2022 wird am 07.11.2022 erwartet. Am 15.11.2023 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 33,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: Bank of England gibt nach - Porsche IPO gelungen - BioNTech jetzt kaufen?

Diese Value-Aktien hält Goldman Sachs für unterbewertet

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktien stärker: EMA befürwortet dauerhafte Zulassung für mRNA-Impfstoffe gegen Corona

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com