BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verliert am Nachmittag kräftig

Um 16:22 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 8,0 Prozent auf 154,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 153,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 166,65 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 125.485 Aktien.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 395,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 155,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,30 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2021 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 38,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,00 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,18 EUR gegenüber 1,15 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,76 Prozent auf 345,40 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,53 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 29.03.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2022-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

