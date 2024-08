BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 78,73 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 78,73 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,73 USD an. Bei 78,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 19.994 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 125,74 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 59,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 76,55 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 2,77 Prozent sinken.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,40 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024 vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 203,61 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 85,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -1,805 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie knickt ein: BioNTech rutscht tiefer in die roten Zahlen

Ausblick: BioNTech (ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BioNTech-Aktie gibt Gewinne ab: Meldungen zu mRNA-Krebsimpfstoff