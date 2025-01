BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag stark gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 126,73 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 126,73 USD zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 128,18 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 159.627 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 3,44 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,60 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 136,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,73 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,37 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 973,94 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 10.03.2025 terminiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,116 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

