BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 109,98 USD.

Mit einem Kurs von 109,98 USD zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 111,63 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 109,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31.814 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Gewinne von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 30,40 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 135,33 USD angegeben.

Am 05.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,82 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,42 USD erwirtschaftet worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192,39 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,61 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.08.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 10.08.2026 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,845 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

