BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech präsentiert sich stärker

Die BioNTech-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 73,80 EUR. Die BioNTech-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,80 EUR aus. Mit einem Wert von 73,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 26.192 BioNTech-Aktien umgesetzt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,00 USD für die BioNTech-Aktie aus. Experten gehen davon aus, dass BioNTech im Jahr 2021 6,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

