BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger greifen bei BioNTech (ADRs) am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 08.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 165,65 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 166,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.492 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 395,00 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 58,06 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 111,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 48,83 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 09.05.2022 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 6.374,60 EUR gegenüber 2.048,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,87 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

