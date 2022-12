BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 158,30 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 158,55 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 155,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.923 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 43,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 111,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,57 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6.087,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.461,20 EUR.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 29.03.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 35,24 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

