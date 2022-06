BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Nachmittag ein

Die Aktie verlor um 09.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 146,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 146,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 151,10 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.927 Stück gehandelt.

Am 11.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 395,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 62,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 31,45 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 258,86 USD.

Am 09.05.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 4,39 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 07.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 20,50 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com