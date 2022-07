BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) legt am Montagmittag zu

Um 11.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 168,00 EUR. Bei 168,50 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 164,55 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.588 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 57,47 Prozent. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 50,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,57 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

BioNTech (ADRs) gewährte am 09.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.374,60 EUR gegenüber 2.048,40 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 07.08.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

