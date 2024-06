BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 98,90 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 98,90 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,85 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 98,76 USD. Bei 101,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 34.118 Aktien.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 125,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,14 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,27 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,40 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 85,14 Prozent auf 203,61 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,37 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,816 EUR je Aktie ausweisen dürften.

