BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 86,67 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 86,67 USD. Bei 86,97 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.719 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.07.2024 bei 78,04 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,96 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,40 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 2,22 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 203,61 Mio. EUR – eine Minderung von 85,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,37 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.08.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,682 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

