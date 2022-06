BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 13.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 135,25 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 133,60 EUR. Bei 134,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 40.792 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 65,76 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 21,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 258,86 USD.

Am 09.05.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 14,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.374,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 07.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 20,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

