BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittwochmittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13.07.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 164,15 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 165,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 34.088 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (395,00 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,44 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 230,57 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 07.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 35,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

