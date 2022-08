BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Mittag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 157,45 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,95 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 157,70 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.155 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 332,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 52,66 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 111,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,46 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 223,86 USD angegeben.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 10,77 EUR je Aktie verdient. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Impfstoff-Aktien Valneva & Co: Affenpocken außer Kontrolle

BioNTech-Aktie trotzdem deutlich leichter: Kräftiges Gewinn- und Umsatzwachstum im ersten Halbjahr

CureVac nach Klageeinreichung: BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com