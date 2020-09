BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech gewinnt an Fahrt

Aktien in diesem Artikel BioNTech 57,73 EUR

Das Papier von BioNTech legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 57,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech-Aktie bisher bei 57,68 EUR. Bei 57,57 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 9.341 BioNTech-Aktien.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech ein EPS in Höhe von 6,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

