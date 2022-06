BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Um 16.06.2022 12:04:00 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 130,00 EUR. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 128,85 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,85 EUR. Zuletzt wechselten 18.255 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 67,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 16,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,86 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,24 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.374,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 211,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 20,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

