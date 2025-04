BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 98,17 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich um 15:51 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 98,17 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 98,33 USD. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 97,10 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,00 USD. Bisher wurden heute 14.324 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 33,69 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 76,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 28,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte BioNTech (ADRs) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 131,67 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 10.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,19 Prozent auf 1,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 05.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,152 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

