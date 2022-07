BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Montagvormittag

Im XETRA-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere um 18.07.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent. In der Spitze legte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 161,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 160,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.907 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 44,29 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 230,57 USD.

Am 09.05.2022 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 35,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

CureVac-Aktie - Nachspiel bei Gericht: CureVac geht in die Offensive

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co.: Lauterbach spricht sich für vierte Corona-Impfung für Menschen unter 60 aus

BioNTech-Aktie leichter: BioNTech arbeitet neben der Gewinnmaschine Impfstoff an anderen interessanten Projekten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com