BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 19.07.2022 16:22:00 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 158,00 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 155,75 EUR. Mit einem Wert von 158,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.048 Stück gehandelt.

Am 11.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 395,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 60,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 230,57 USD.

Am 09.05.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 14,24 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 6.374,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 211,20 Prozent gesteigert.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 07.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 35,34 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

