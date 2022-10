BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Um 12:22 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 134,95 EUR ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 134,90 EUR. Bei 136,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.224 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,35 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 21,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,86 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 08.08.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,45 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 10,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 15.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,58 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

