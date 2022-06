BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagmittag ein

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 20.06.2022 12:04:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 121,05 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 120,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.565 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 395,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 69,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 8,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Das EPS lag bei 14,24 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 211,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.374,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.048,40 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 20,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

