BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 89,93 USD zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die BioNTech (ADRs)-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 89,93 USD. Bei 89,93 USD erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 88,28 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 89,08 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.691 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 125,74 USD markierte der Titel am 01.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 39,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 14,88 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,40 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,86 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 138,55 Mio. USD – eine Minderung von 24,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,51 Mio. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 04.11.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,239 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

