NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 137 auf 136 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Shibutani passte seine Schätzungen am Dienstag an die Quartalsergebnisse des mRNA-Spezialisten an. Der Fokus liege inzwischen klar auf den Onkologiestudien. Bereits Ende März stünden auf dem europäischen Lungenkrebskongress (ELCC) erste Daten von B327 gegen kleinzelligen Lungenkrebs an./ag/ck

