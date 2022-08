BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Montagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,8 Prozent auf 148,70 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,45 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,10 EUR. Zuletzt wechselten 20.436 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 332,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 55,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 33,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 223,86 USD.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 10,77 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 39,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.11.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-, Moderna- und Novavax-Aktien dennoch im Minus: STIKO rät zu zweiter Booster-Impfung ab 60 Jahren

CureVac-Aktie in Rot: Umsatzerlöse gehen im zweiten Quartal zurück - Operativer Verlust sinkt

BioNTech-Aktie & Co: CureVac nach Klageeinreichung - BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com