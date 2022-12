BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Vormittag ab

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 166,20 EUR ab. Bei 166,20 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,35 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.531 Stück gehandelt.

Bei 245,90 EUR markierte der Titel am 22.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 32,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 202,50 USD aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Das EPS wurde auf 6,98 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,35 EUR je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 34,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

