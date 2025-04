BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag in Rot

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,1 Prozent auf 115,62 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:50 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 115,62 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 114,14 USD. Bei 118,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 55.639 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 131,67 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 10.03.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 2,07 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 1,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 20,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,59 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 05.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -5,287 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

