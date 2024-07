Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Nachmittag

26.07.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 85,94 USD.

Um 15:52 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 85,94 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 86,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.753 BioNTech (ADRs)-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 125,74 USD erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 31,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.07.2024 (78,04 USD). Mit Abgaben von 9,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. BioNTech (ADRs)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,40 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus. Am 06.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 203,61 Mio. USD – eine Minderung von 85,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,37 Mrd. USD eingefahren. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 11.08.2025. In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,682 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie CureVac-Aktie hebt ab: Vogelgrippevirus treibt Anleger auch in Moderna und BioNTech Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff Gesundheitsrisiko Covid-19 bleibt laut BioNTech-Chef bestehen - Aktie gibt nach

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images