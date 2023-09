BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 96,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 96,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 96,04 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 96,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.098 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2023 bei 86,90 EUR. Abschläge von 9,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 142,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 94,76 Prozent auf 167,70 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 06.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,21 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich

BioNTech-Aktie mit Gewinnen: EMA erteilt BioNTech und Pfizer Zulassung für neuen Omikron-Impfstoff