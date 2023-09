BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 102,49 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 102,49 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,74 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 102,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.538 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,39 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,51 USD am 08.08.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 142,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 167,70 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 94,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 06.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 04.11.2024.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-, Morderna- und Novavax-Aktien in Rot: Angepasste Präparate zum Start der Corona-Impfsaison - BioNTech will Mpox-Impstoff entwickeln

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie leichter: Angepasster Corona-Impfstoff ab 18. September erhältlich

BioNTech-Aktie mit Gewinnen: EMA erteilt BioNTech und Pfizer Zulassung für neuen Omikron-Impfstoff