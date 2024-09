BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag freundlich

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 116,66 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 116,66 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,19 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 116,81 USD. Bisher wurden via NASDAQ 28.896 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,24 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. 12,50 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,55 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 129,20 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 vor. Das EPS lag bei -3,66 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,09 Prozent auf 138,55 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 10.11.2025.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,362 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank erhöht Kursziel für BioNTech

Neue Kaufempfehlung: Jefferies hebt Kursziel von BioNTech deutlich an - Aktie profitiert

Hot Stocks heute: Trading Idee: Silber mit Kaufsignal (PC7QE0) - BioNTech im Fokus