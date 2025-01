BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 119,39 USD.

Um 15:51 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 119,39 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 119,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 118,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.129 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 131,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 136,17 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,37 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 973,94 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 10.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,171 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

