BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 81,81 USD nach.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 81,81 USD ab. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 81,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.291 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,74 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 53,70 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2024 bei 81,73 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 0,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 98,40 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 2,22 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 203,61 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 85,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,37 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 05.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 11.08.2025.

Analysten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -1,816 EUR je Aktie ausweisen dürften.

