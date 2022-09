BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 135,70 EUR. Bei 135,95 EUR erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 133,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 19.492 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei 332,00 EUR markierte der Titel am 29.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,13 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 21,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,86 USD.

BioNTech (ADRs) gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,45 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 10,77 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,48 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com