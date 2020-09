BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BioNTech 56,41 EUR

Die BioNTech-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 56,41 EUR. Im Tief verlor die BioNTech-Aktie bis auf 56,21 EUR. Bei 58,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 8.387 BioNTech-Aktien den Besitzer.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,00 USD. In der BioNTech-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 6,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

