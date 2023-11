BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 97,20 USD nach oben.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 97,20 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 84.734 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,99 USD) erklomm das Papier am 16.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,42 Prozent. Bei 88,00 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 132,43 USD.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 895,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.461,20 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

