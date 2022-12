BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 147,45 EUR. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 146,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,75 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 70.320 Stück gehandelt.

Am 03.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 32,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.087,30 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 29.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 34,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

