BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) macht am Nachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 104,50 USD nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 104,50 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 104,70 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,72 USD. Zuletzt wechselten 24.036 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 131,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,59 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 36,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,67 USD aus.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 10.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,07 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 20,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 11.05.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -5,285 EUR je Aktie aus.

