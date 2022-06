BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 29.06.2022 12:22:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 132,40 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.818 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 66,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 18,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 251,86 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 14,24 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 6.374,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 211,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.048,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 07.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 20,54 EUR je Aktie belaufen.

